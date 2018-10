Serie A, Spal-Inter 0-1 fine primo tempo: decide Icardi, Antenucci fallisce un rigore

Serie A, si è chiuso il primo tempo di Spal-Inter con i nerazzurri avanti grazie ad una rete di Icardi, gli emiliani falliscono un calcio di rigore

Serie A, Inter avanti a fine primo tempo a Ferrara. I nerazzurri sono andati al riposo con una rete di vantaggio. E’ Mauro Icardi a siglare la rete del provvisorio 1-0, con un colpo di testa deviato dal braccio di Djourou che mette spiazza Gomis.

Partita giocata a ritmi elevati da entrambe le parti. Inter a segno al 14° con Icardi, alla seconda rete in campionato, la quarta stagionale. Al 16° una grande parata di Handanovic su colpo un colpo di testa, con il numero uno nerazzurro che si distende sulla sua destra e nega il pareggio.

Rigore fallito

Al 17° la più grande occasione per la Spal per pareggiare l’incontro. Miranda aggancia Felipe in area: per l’arbitro Maresca è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Antenucci, ma il suo destro esce alla destra di Handanovic, con il portiere nerazzurro immobile a centro porta.

L’Inter fallisce il raddoppio con Keita, che ruba un pallone sulla mediana della Spal e si invola verso l’area, assist per Icardi, ma Gomis intuisce tutto e intercetta il passaggio dell’attaccante nerazzurro. Spal pericolosa sul finale di tempo, ancora Handanovic decisivo su Felipe. Partita aperta, la Spal ha tenuto un ritmo elevato per tutto il primo tempo, difficilmente riuscirà a tenere anche nel secondo tempo. L’Inter dovrà cercare di chiudere il match, con la squadra di Spalletti che ha spazi per ripartire in contropiede.