Serie A, seconda sconfitta per Ventura ma c’è una notizia stupenda per l’Inter

Serie A i risultati finali

Sono appena terminate le gare delle ore 15 della Serie A. Match poco affasciananti ma fondamentali per la lotta salvezza. L’anticipo delle 12 tra Sassuolo e Bologna era terminato sul 2-2. Ancora una sconfitta per il Chievo di Ventura, che cade sul campo del Cagliari sotto i colpi di Pavoletti e di Lucas Castro. Inutile la rete veneta di Stepinski.

Pareggio e spettacolo a Genova con l’Udinese che riagguanta il pareggio per bene due volte. Alle reti di Romulo e Romero rispondono Kevin Lasagna e Rodrigo De Paul.

Una notizia molto importante per l’Inter arriva da Spal-Frosinone. Gara importantissima per la salvezza, stravinta dai ciociari con un netto 3-0 grazie alle reti di Chibsah, Camillo Ciano e Pinamonti. Proprio l’attaccante di proprietà nerazzurra ha firmato il terzo gol per la formazione allenata da Moreno Longo. Alle 18 ci sarò Milan Sampdoria in attesa del big match serale tra Napoli e Roma. Domani sera Lazio ed Inter chiuderanno il turno della 10.ma giornata