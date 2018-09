Serie A, Sampdoria-Inter 0-1: vittoria incredibile al 94° con Brozovic! Espulso Spalletti

Serie A, vittoria incredibile dei nerazzurri al 94°, dopo due reti annullate dal Var e un palo colpito nel secondo tempo

Non chiamatela più ‘Zona Cesarini’, chiamatela ‘Zona Inter’. A ‘Marassi’, i nerazzurri battono la Sampdoria 1-0, grazie alla rete di Brozovic al 94°. Una partita che ha visto i nerazzurri prendere in mano le redini del gioco da metà del primo tempo e per gran parte del secondo.

Nel primo tempo, il primo gol annullato ai nerazzurri. Al 42°, Nainggolan insacca di destro dal limite dell’area di rigore, ma il Var annulla la rete per un fuorigioco di pochi centimetri di Skriniar sugli sviluppi del calcio di punizione da cui è scaturito il gol dell’Inter.

Var e gol vittoria

Nella ripresa, al 50° l’Inter è fermata dal palo. Perfetto tiro a giro di Candreva, Audero è battuto, ma il palo alla sua destra salva il numero uno blucerchiato. La squadra di Spalletti crea altre due grandi occasioni con Icardi, ma i suoi colpi di testa escono di poco.

All’87°, i nerazzurri trovano la rete con una perfetta conclusione di Asamoah, ma il gol viene annullato ancora una volta dal Var. Il cross da cui scaturisce la rete dell’Inter, vede il pallone fuori dal campo. Quando ormai sembra tutto finito, ecco entrare nella ‘Zona Inter’. Al 94°, è Marcelo Brozovic a gonfiare la rete, per un’altra vittoria incredibile dei nerazzurri, dopo quella ottenuta in Champions League contro il Tottenham. Dopo la rete del centrocampista croato, Spalletti viene espulso. L’Inter sale a quota 7 punti. Una vittoria che vale più di tre punti: l’Inter si sta ritrovando dopo un inizio difficile.