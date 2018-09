Serie A, Sampdoria-Inter 0-0 fine primo tempo: annullato gol a Nainggolan con il Var

Serie A, primo tempo senza reti tra Sampdoria e Inter, annullato un gol a Nainggolan con l’utilizzo del Var

E’ 0-0 a fine primo tempo tra Sampdoria e Inter. A ‘Marassi’, protagonista il Var, che annulla al 42°

la rete di Nainggolan. Rete annullata per un fuorigioco di Skriniar, questione di pochi centimetri. Partita equilibrata, con la Sampdoria che ha iniziato meglio, mantenendo alto il ritmo del match. Blucerchiati pericolosi all’11° con un tiro di Linetty dal limite dell’area di rigore nerazzurra, deviato in angolo da Vecino.

Col passare dei minuti, l’Inter alza il baricentro e la prima occasione è con Vecino. Al 33°, Candreva lavora un pallone dalla sinistra e fa partire un cross di destro a rientrare, colpo di testa di Vecino da posizione centrale e favorevole dentro l’area blucerchiata, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Al 42°, l’episodio che poteva cambiare il match. Nainggolan da fuori area realizza con un preciso destro all’angolino basso alla destra di Audero. L’arbitro Guida attende la decisione del Var, che annulla la rete del centrocampista belga per un fuorigioco di Skriniar sulla punizione battuta in precedenza. Ammoniti Linetty al 6° e Miranda al 20°. Nella ripresa servirà un’Inter più brillante per superare i padroni di casa.