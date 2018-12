Serie A, Roma-Inter 2-2: non bastano Keita e Icardi, nerazzurri rimontati due volte

Serie A, finisce in parità il big match della 14esima giornata, Inter avanti due volte con Keita e Icardi, Roma che arriva al pareggio su rigore

Serie A, Roma e Inter si dividono la posta in palio pareggiando 2-2. Un match che ha visto i nerazzurri avanti due volte e ripresi dai giallorossi.

Un pareggio che porta l’Inter a 29 punti, agganciando provvisoriamente al secondo posto il Napoli, che domani sera sarà impegnato a Bergamo contro l’Atalanta. Roma che sale a 20 punti, ancora fuori dalla zona Europa League.

Il primo tempo si è chiuso con il vantaggio nerazzurro, grazie alla rete di Keita al 37°. Nella ripresa, i giallorossi hanno trovato il pari con Under al 51°, un potente sinistro da fuori area che ha visto Handanovic immobile. Al 66° è Mauro Icardi a riportare avanti l’Inter con un perfetto colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla sinistra. La Roma raggiunge ancora una volta il pareggio con il calcio di rigore segnato da Kolarov al 73° (tocco di gomito di Brozovic).

Tra cinque giorni l’Inter tornerà in campo per un altro big match. Venerdì 7 dicembre i nerazzurri giocheranno all’Allianz Stadium contro la Juventus, che nel match delle 18:00 di ieri sera ha superato 3-0 in trasferta la Fiorentina.