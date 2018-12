Serie A, Roma-Inter 0-1 primo tempo: tante occasioni, la sblocca Keita!

Serie A, l’Inter in vantaggio a fine primo tempo con il guizzo di Keita, tante occasioni da una parte e dall’altra, un palo colpito dalla Roma

Serie A, a fine primo tempo l’Inter è avanti 1-0 contro la Roma. Una prima frazione di gara che ha regalato tante occasioni, da una parte e dall’altra. Giallorossi che hanno colpito un palo con Florenzi, Inter cinica con la rete di Keita al 37° su perfetto cross dalla destra di D’Ambrosio.

Nerazzurri che hanno mantenuto il possesso di palla per buona parte del tempo. Manovra un po’ lenta in fase di uscita, ma una volta saltato il pressing giallorosso, la squadra di Spalletti ha sviluppato azioni pericolose.

Il primo acuto è di Keita all’11°, il suo destro è centrale, con Olsen che blocca in due tempi. Risponde Florenzi al 14°, Handanovic è attento e respinge la conclusione del capitano giallorosso.

Al 20° è Perisic di testa ad impensierire la porta giallorossa, pallone alto sopra la traversa. Bene Zaniolo nel primo tempo, tra i più pericolosi tra i giallorossi. L’ex Inter al 25° calcia di prima intenzione di sinistro, palla alta sopra la traversa.

Un minuto dopo, palo della Roma con Florenzi, Handanovic è battuto, ma il legno salva la porta dei nerazzurri. La squadra di Di Francesco recrimina per un calcio di rigore non dato per fallo di D’Ambrosio su Zaniolo e pochi minuti dopo, ecco il vantaggio dell’Inter.

D’Ambrosio sulla destra mette in mezzo un cross teso, irrompe Keita che insacca: al 37° nerazzurri in vantaggio. La Roma non ci sta e al 40° Handanovic compie una prodezza sulla potente punizione di Kolarov. Partita aperta, i nerazzurri dovranno prestare massima attenzione e colpire nelle azioni di ripartenza.