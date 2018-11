Serie A, prima la paura, poi la gioia: il Napoli ribalta il match sotto il diluvio

Serie A, vittoria in rimonta del Napoli, pioggia abbondante durante il match, sospeso per alcuni minuti

Serie A, il Napoli vince a ‘Marassi’ contro il Genoa 2-1 e si avvicina, momentaneamente, alla Juventus. Una vittoria in rimonta, dopo aver chiuso sotto 1-0 il primo tempo. E’ un gol di Kouamé a dare il momentaneo vantaggio ai padroni di casa. Prima del gol del Genoa, il Napoli colpisce un palo con Insigne.

Nella ripresa, Carlo Ancelotti cambia subito due uomini: fuori Milik e Zielinski, dentro Fabian Ruiz e Mertens. Al 59°, l’arbitro Abisso è costretto a sospendere il match per un nubifragio. Dopo qualche minuto, l’incontro riprende e il Napoli prima pareggia con Ruiz, poi trova la rete della vittoria all’87° con l’autogol di Biraschi.

Inter e Juventus

Con questi tre punti, il Napoli sale a 28 punti in classifica, a -3 dalla Juventus. Momentaneamente, i partenopei staccano i nerazzurri, in attesa di vedere l’esito di Atalanta-Inter domani alle 12:30.

In serata, il posticipo domenicale sarà Milan-Juventus. Dopo la caduta in Champions League contro il Manchester United, la squadra di Allegri vuole subito rialzarsi. Contro, un Milan con molte assenze, ma con l’ex Gonzalo Higuain che vorrà fare bene contro i suoi ex compagni. Il Napoli attende.