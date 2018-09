Serie A, Torino Napoli: Mazzarri battuto dalla ex squadra

Napoli in controllo del match

Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio per due reti a zero contro un Torino confuso. Gara che si è sbloccata già al 4′ con marcatura di Lorenzo Insigne, rapido ad insaccare in rete la palla gestita male dalla difesa del Torino. Partenopei molto vivaci e vicini al raddoppio con SImone Verdi su assist di Mertens. Passano soltanto pochi minuti e al 20′ arriva il gol dell’ex Bologna sempre su assist del belga con Sirigu battuto dal sinistro dell’esterno napoletano.

Torino davvero annichilito e mai in partita. Napoli in pressing e padrone del campo. Da registrare le ammonizioni di Rincon, Koulibaly, Rog e Izzo. Nessun pericolo per la squadra di Ancelotti se non per un dribbling azzardato di Ospina su Zaza e, nel recupero, un tiro alto dell’ex centrocampista della Juventus.

Si ritorna in campo con un Torino trasformato. Granata intraprendenti e dinamici. Al 50′ è arrivato il rigore trasformato da Andrea Belotti. Match riaperto a tutti i risultati adesso.

Contropiede micidiale del Napoli che si concretizza con la rete del solito Lorenzo Insigne. Terzo gol per la squadra di Ancelotti. Arriva il triplice fischio che decreta la vittoria del Napoli per 3-1 sul Torino. Giornata amara per l’ex di turno Walter Mazzari che, dopo il pareggio contro l’Udinese della settimana scorsa, esce sconfitto dallo Stadio Grande di Torino.

Il Napoli con questa vittoria si porta a quota 12 punti in classifica, gli stessi della Juventus, in attesa del match serale tra Frosinone e bianconeri.