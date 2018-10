Serie A, le squadre pronte ad accogliere la piacevole innovazione

Serie A: ecco il nuovo prodotto Nike

La Serie A si appresta ad accogliere il nuovo pallone da calcio per la stagione invernale. E’ questa la novità del noto brand sportivo, che ha creato davvero un prodotto all’avanguardia. Nella stagione invernale verrà calciato il nuovo Merlin Hi-Vis, studiato per aver maggiore visibilità e migliorare le performance delle squadre.

Il colore giallo con sfumature fucsia e blu ottimizzeranno l’acuità visiva, permettendo così ai calciatori di non perdere di vista la sfera ed avere maggior prontezza nella giocata.Nike ha integrato la tecnologia All Conditions Control (ACC) in un pallone da calcio per garantire un tocco e un controllo ottimali in tutte le condizioni atmosferiche e di campo.

Il Merlin Hi-Vis presenta un design avanzato grazie all’utilizzo di una camera d’aria in lattice e non in gomma, che garantirà una pressione d’aria costante.La superficie da colpire si presenta molto più ampia grazie alle riduzioni delle cuciture.Il debutto del nuovo pallone avverà nell’anticipo di domani tra Atalanta e Parma.

