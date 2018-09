Serie A, le designazioni arbitrali: Inter pessima notizia

Serie A: le designazioni ufficiali

Sono resi noti i nomi degli arbitri che dirigeranno la sesta giornata di campionato. Si partirà domani per il turno infrasettimanale con l’anticipo Inter-Fiorentina. Questo il programma completo con i rispettivi addetti VAR. Pessima notizia per i nerazzurri che avranno difronte Mazzoleni, non sempre al meglio quando dirige l’Inter.

ATALANTA – TORINO

ORSATO

PERETTI – CECCONI

IV: LA PENNA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: RANGHETTI

CAGLIARI – SAMPDORIA

ROCCHI

SANTORO – ROCCA

IV: GIUA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DI IORIO

EMPOLI – MILAN Giovedì 279 h.21.00

FABBRI

VALERIANI – FIORITO

IV: FOURNEAU

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

GENOA – CHIEVO

PASQUA

TOLFO – MUTO

IV: AURELIANO

VAR: PAIRETTO

AVAR: TASSO

INTER – FIORENTINA Martedì 259 h.21.00

MAZZOLENI

DEL GIOVANE – LONGO

IV: MARINELLI

VAR: IRRATI

AVAR: VIVENZI

JUVENTUS – BOLOGNA

MARIANI

BINDONI – DE MEO

IV: BARONI

VAR: GUIDA

AVAR: DI VUOLO

NAPOLI – PARMA

DOVERI

MONDIN – PRENNA

IV: ABISSO

VAR: CALVARESE

AVAR: PASSERI

ROMA – FROSINONE

DI BELLO

POSADO – GALETTO

IV: PISCOPO

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI

SPAL – SASSUOLO Giovedì 279 h.19.00

ABBATTISTA

COSTANZO – BACCINI

IV: SACCHI

VAR: MASSA

AVAR: MARRAZZO

UDINESE – LAZIO h.19.00

MARESCA

CARBONE – LO CICERO

IV: ROS

VAR: CHIFFI

AVAR: PRETI