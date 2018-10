Serie A, Lazio-Inter 0-3: i nerazzurri volano al secondo posto! Sesto successo di fila!

Serie A, l’Inter sbanca l’Olimpico battendo con un netto 3-0 la Lazio, la squadra di Spalletti sale al secondo posto in classifica

Serie A, e sono sei! L’Inter di Luciano Spalletti vince e domina in casa della Lazio. All’Olimpico finisce con un netto 3-0, grazie alla doppietta di Icardi e alla rete di Brozovic. Inter che mette al sicuro il sesto successo consecutivo in campionato nel primo tempo, chiuso con due reti di vantaggio.

I nerazzurri hanno trovato il vantaggio al 28° con Mauro Icardi. Il centravanti nerazzurro mette in rete con un preciso tocco di destro a pochi passi dall porta, dopo l’assist di Vecino. Inter che ha realizzato il raddoppio al 41° con Marcelo Brozovic. Un perfetto sinistro a giro da fuori area, con la sfera che si insacca nell’angolino basso alla destra di Strakosha.

Terza rete e vittoria

Nella ripresa, la Lazio non è riuscita a reagire e i nerazzurri hanno messo a segno la rete della sicurezza ancora con Mauro Icardi al 70°. Perfetto contropiede, con Borja Valero che serve Icardi in area di rigore, finta col destro e sinistro preciso, Strakosha può solo toccare la sfera che finisce la sua corsa in fondo alla rete.

Con questa vittoria i nerazzurri salgono al secondo posto in classifica a quota 22 punti insieme al Napoli. La squadra di Spalletti ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva in campionato: dalla notte di Champions League contro il Tottenham è cambiato tutto, l’Inter è tornata, l’Inter c’è.