Serie A, Lazio-Inter 0-2 primo tempo: Icardi e Brozovic a segno, dominio nerazzurro!

Serie A, le reti di Icardi e Brozovic stanno decidendo il match dell’Olimpico tra Lazio e Inter, gran primo tempo dei nerazzurri

Serie A, Lazio-Inter 0-2 a fine primo tempo, Icardi al 28° e Brozovic al 41° hanno messo a segno il doppio vantaggio dei nerazzurri all’Olimpico. Una prima frazione di gara che ha visto la squadra di Spalletti comandare il gioco, con molto possesso palla. Inter che, oltre alle due reti, ha avuto altre occasioni.

La rete del vantaggio è arrivata al 28°. Azione sulla destra di Politano, cross mancino verso il centro dell’area di rigore, Perisic di petto per Vecino, tocco del centrocampista uruguaiano per Icardi che, da pochi passi, insacca di destro. Dopo il vantaggio, è Vecino che per due volte ha l’occasione del raddoppio, ma in tutte e due le azioni è bravo il portiere biancoceleste a respingere le conclusioni del nerazzurro.

Brozovic per il 2-0

Raddoppio che è arrivato al 41°. Calcio d’angolo per l’Inter, palla respinta al limite dell’area di rigore, raccoglie Brozovic che fa partire un tiro a giro di interno sinistro che si insacca nell’angolino basso alla destra di Strakosha.

Nerazzurri meritatamente in vantaggio al riposo. Nella ripresa non si dovrà abbassare l’intensità e la concentrazione.