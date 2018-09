Serie A, la Spal continua a sognare: Atalanta sconfitta 2-0 e secondo posto.

Serie A, vittoria casalinga per la Spal, superata l’Atalanta 2-0, continua il sogno in questo inizio di stagione

Serie A, la Spal ha ottenuto la terza vittoria stagionale in campionato. A Ferrara, la squadra di Semplici ha superato 2-0 l’Atalanta. Protagonista del match l’ex nerazzurro Andrea Petagna, autore della doppietta decisiva.

Un successo che porta gli emiliani al secondo posto in classifica con 9 punti all’attivo. La Spal affianca il Napoli, a sole tre lunghezze dalla Juventus. Per l’Atalanta, partita da dimenticare e seconda sconfitta consecutiva in campionato. Dopo il match perso in casa contro il Cagliari, questa sera è arrivata un’altra sconfitta per la squadra di Gasperini.