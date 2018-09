Serie A, la lista dei telecronisti per il 5 turno: Adani e Trevisani che match!

Serie A: Adani Trevisani dopo le emozioni in Champions

La Serie A ripartirà oggi con l’anticipo Sassuolo Empoli e terminerà con Frosinone Juventus. Le designazioni arbitrali sono state ufficializza ieri ma, pochi minuti fa, sono arrivati i nomi di tutti i telecronisti che ci racconteranno il quinto turno di campionato.

Il duo Trevisani-Adani racconterà Milan Atalanta. I telecronisti che hanno fatto sognare i tifosi nerazzurri e, che allo stesso tempo sono stati criticati per un un commento troppo di parte, commenteranno un’altra milanese. Adesso tutti si aspettano la stessa intensità per un eventuale gol di Gonzalo Higuain? Risposta difficile, in quanto trattasi di campionato italiano e non di Champions League. La felicità di martedì è spiegata anche dall’appartenenza ai colori di una squadra italiana. L‘Inter affrontava il Tottenham e sarebbe stato strano se fosse accaduto il contrario.

La lista completa

Come già accennato, Adani e Trevisani saranno gli addetti per raccontare Milan Atalanta. L’elenco completo prevede:

SASSUOLO EMPOLI : DI MARZIO- MINOTTI SKY

PARMA CAGLIARI: BARONE- ZACCARELLI SKY

FIORENTINA SPAL: GENTILE- AMBROSINI SKY

SAMPDORIA INTER: PARDO- CRESPO DAZN

TORINO NAPOLI: CALLEGARI- MARCOLIN DAZN

BOLOGNA ROMA: MARINOZZI-PELLEGRINI SKY

LAZIO GENOA: ZANCAN ZACCARELLI SKY

CHIEVO UDINESE: MANCINI-CRAVERO DAZN

FROSINONE JUVENTUS COMPAGNONI- MINOTTI SKY