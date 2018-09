Serie A: la Juventus vince con Ronaldo. Genoa da tre punti, pari Udinese-Torino

Serie A, quarta vittoria consecutiva per la Juventus, si sblocca Cristiano Ronaldo, vince anche il Genoa, pareggio tra Udinese e Torino

Serie A, la Juventus ottiene il quarto successo di fila in campionato. Contro il Sassuolo, i bianconeri vincono 2-1. Decide Cristiano Ronaldo con una doppietta nella ripresa, a nulla serve la rete di Babacar in pieno recupero.

L’attaccante portoghese è andato in rete al 50° e al 65°. Il primo gol un tocco a porta libera dopo il pasticcio difensivo di Ferrari sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La seconda rete un preciso sinistro sugli sviluppi di un contropiede. Al 91° la rete del Sassuolo con Babacar, con un perfetto colpo di testa su un cross proveniente dalla sinistra.

Sorride il Genoa

Il Genoa coglie il secondo successo in campionato, battendo 1-0 il Bologna. Per la squadra di Ballardini è la seconda vittoria consecutiva in casa. Decide una rete dell’attaccante polacco Piatek al 69°.

Nel terzo match giocato alle 15:00, pareggio 1-1 tra Udinese e Torino. Vantaggio dei friulani con De Paul al 28°, pareggio dei granata con Meite al 49°. Per il centrocampista del Torino è il secondo gol in serie A, dopo quello segnato all’Inter. Alle 18:00 scenderanno in campo Empoli e Lazio, mentre alle 20:30 sarà il turno di Cagliari e Milan.