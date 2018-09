Serie A, la classifica reale se non ci fosse stato il Var: una sorpresa

Serie A tra tante polemiche

La Serie A è nel pieno caos dopo soltanto quattro giornate. A tener banco è la nuova tecnologia della moviola in campo: il Var. Dopo il clamoroso episodio accaduto in Inter Parma con la svista sul braccio di Federico DI Marco, sono venute fuori molteplici polemiche. Nella giornata di ieri, invece, la nuova tecnologia è intervenuta per espellere Douglas Costa dopo lo sputo a Di Francesco.

Nelle ultime settimane era stato variato il codice di utilizzo della moviola in campo. Si era cercato di applicarla soltanto in casi estremi. Ma a quanto pare tali situazioni sono relative e non applicate seguendo il protocollo. In ogni modo, l’Inter reclama già due rigori: a Sassuolo e contro il Cagliari. Nella sfida di sabato, il direttore Manganiello non ha neanche chiesto di rivedere le immagini. A quattro giornate dall’inizio del campionato ecco come sarebbe la classifica senza l’uso del Var:

Il Cagliari sarebbe la rivelazione in terza posizione.

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 12, Napoli 9, Cagliari 7, Genoa* 6, Sampdoria* 6, Fiorentina* 6, Spal* 6, Empoli 6, Lazio 6, Sassuolo 6, Torino 6, Parma 6, Atalanta* 4, Inter 4, Milan* 4, Udinese 4, Roma 3, Bologna 1, Frosinone 1, Chievo -2.

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 12, Napoli 9, Sassuolo 7, Sampdoria* 6, Fiorentina* 6, Spal* 6, Genoa* 6, Lazio 6, Roma 5, Torino 5, Udinese 5, Cagliari 5, Atalanta* 4, Milan* 4, Inter 4, Empoli 4, Parma 4, Bologna 1, Frosinone 1, Chievo