Serie A, Inter-Milan 1-0: Icardi al 92°! Tripudio nerazzurro, sono cinque di fila!

Serie A, una rete di Icardi al 92° regala il successo ai nerazzurri, quinta vittoria consecutiva in campionato, la settima di fila compresa la Champions League

Ancora Mauro Icardi! Una rete al 92° del capitano nerazzurro regala il derby all’Inter. Vittoria meritata da parte degli uomini di Spalletti. Un primo tempo dominato, un gol annullato dal Var a Icardi per fuorigioco, un palo di de Vrij.

Nella ripresa, il match è calato di ritmo, poi al 92° la svolta. Cross dalla destra di Vecino, Donnarumma sbaglia il tempo dell’uscita, restando a metà strada, Icardi di testa punisce il numero uno rossonero. ‘San Siro’ è una bolgia, impazzito di gioia come al gol di Vecino contro il Tottenham.

Quinta di fila

E sono cinque! L’Inter è arrivata alla quinta vittoria consecutiva in campionto. I nerazzurri tornano al terzo posto in classifica a quota 19 punti. Contando i successi in Champions League contro Tottenham e Psv, salgono a sette le vittorie di fila della squadra di Spalletti.

E’ la serata di Mauro Icardi. Il centravanti nerazzurro ha segnato la sua quinta rete nelle stracittadine milanesi. E’ il quinto gol segnato negli ultimi quattro derby giocati. Icardi ha segnato tutti gli ultimi cinque gol dei nerazzurri nei derby di Milano. Inter che vola con il suo capitano, squadra dal grande carattere, dallo spirito vincente. Ora, si va a Barcellona per la Champions League.