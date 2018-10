Serie A, Inter-Milan 0-0 primo tempo: il Var annulla due reti, palo di De Vrij

Finisce 0-0 il primo tempo del derby di Milano, il Var annulla due reti, una per parte, Inter sfortunata con il palo colpito da De Vrij, infortunio per Nainggolan

Non sono mancate le emozioni nel primo tempo del derby milanese, con l’Inter che ha fatto la partita e il Milan che ha giocato sulle ripartenze. E’ 0-0 dopo la prima frazione di gara. Inter che gioca meglio, schiaccia il Milan nella sua meta campo per gran parte del primo tempo.

Var protagonista con due reti annullate. Icardi va in rete all’11° su cross dalla sinistra di Brozovic, toccato di testa da Vecino. Fuorigioco del centravanti nerzzurro e gol annullato. Al 42° è Musacchio a segnare, ma anche in questa situazione, su cross dalla destra di Suso, la deviazione di Romagnoli è fatale per il difensore argentino che realizza in posizione di fuorigioco.

Palo di De Vrij

Inter sfortunata al 34° con la traversa colpita da Stefan de Vrij sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La sua girata di sinistro a colpo sicuro, la sfera che sbatte sul palo con Donnarumma che non ci sarebbe mai arrivato.

Nota dolente per i nerazzurri l’infortunio di Radja Nainggolan, uscito dopo trenta minuti per un problema alla caviglia sinistra. Inter che avrebbe meritato il vantaggio, la squadra di Spalletti ha creato tanto nella prima frazione di gara.