Serie A, Inter-Genoa 2-0 primo tempo: due reti in due minuti, i nerazzurri dominano!

Serie A, senza storia il primo tempo di Inter-Genoa, nerazzurri avanti 2-0 e in totale controllo del match, firme italiane i gol dell’Inter

Serie A, un primo tempo eccellente quello dell’Inter contro il Genoa. La squadra di Spalletti ha controllato il match dal primo minuto, chiudendo in vantaggio 2-0. Due reti in due minuti per i nerazzurri.

Prima rete al 14°, con il sinistro di Roberto Gagliardini che non lascia scampo a Radu. Al 16° il raddoppio dei nerazzurri con Matteo Politano. Perfetto sinistro che batte ancora una volta Radu. Oltre alle due reti, i nerazzurri hanno avuto altre occasioni per siglare il terzo gol. Quattro ammoniti nella prima frazione di gara: D’Ambrosio e Lautaro per i nerazzurri, Gunter e Sandro per i rossoblu.

Dominio nerazzurro

Un primo tempo che l’Inter ha giocato con grande intensità, lasciando pochi spazio al Genoa. I cambi effettuati da Luciano Spalletti nell’undici titolare non hanno modificato l’equilibrio della squadra.

L’Inter è entrata in campo prendendo in mano l’incontro sin dal fischio iniziale. Con questa vittoria momentanea, i nerazzurri salgono a quota 25 punti, tornando a far coppia con il Napoli, che nell’anticipo giocato ieri sera ha superato 5-1 l’Empoli in casa.