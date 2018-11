Serie A, Inter-Frosinone 3-0: Keita-Lautaro show! Nerazzurri al secondo posto

Serie A, i nerazzurri tornano al successo, Keita e Lautaro protagonisti, quinto successo consecutivo a ‘San Siro’

Serie A, l’Inter supera agevolmente 3-0 il Frosinone. Davanti a più di 63.000 spettatori, la squadra di Luciano Spalletti conquista la quinta vittoria casalinga consecutiva in campionato. Dopo Fiorentina, Cagliari, Milan e Genoa, tocca al Frosinone cedere ai nerazzurri.

Grandi protagonisti del match Keita Baldè e Lautaro Martinez, autori delle reti nerazzurre. Primo tempo chiuso in vantaggio grazie al primo gol dell’attaccante senegalese con la maglia dell’Inter. Al 10°, un potente sinistro rasoterra che non lascia scampo a Sportiello.

Keita & Lautaro

Nella ripresa, l’Inter trova il raddoppio al 57° con un perfetto colpo di testa di Lautaro Martinez su cross dalla sinistra di Keita Baldé. I nerazzurri chiudono l’incontro con la seconda rete della serata di Keita, che davanti a Sportiello non sbaglia: prima doppietta in maglia nerazzurra.

Con la nona vittoria in campionato, l’Inter sale momentaneamente al secondo posto in classifica a quota 28 punti. Agganciato il Napoli, che domani scenderà in campo alle 15:00 al ‘San Paolo’ per affrontare il Chievo fanalino di coda.