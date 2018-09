Serie A, Inter-Fiorentina 2-1: ‘San Siro’ torna a festeggiare! Icardi e D’Ambrosio in rete

Serie A, secondo successo consecutivo in campionato per l’Inter, battuta 2-1 la Fiorentina, Icardi e D’Ambrosio siglano le reti della vittoria

Serie A, l’Inter ha sconfitto 2-1 la Fiorentina nell’anticipo della sesta giornata di campionato. A ‘San Siro’, la squadra di Luciano Spalletti ha trovato il secondo successo consecutivo, dopo la vittoria ottenuta a Genova contro la Sampdoria sabato scorso.

Decidono le reti di Mauro Icardi al 45° su calcio di rigore, fischiato da Mazzoleni dopo l’intervento del Var, e Danilo D’Ambrosio al 77°, un perfetto piatto sinistro davanti a Lafont su assist di Icardi. Nel mezzo, il momentaneo pareggio di Chiesa al 53°, con un destro da fuori area deviato da Skriniar che ha messo fuori causa Handanovic.

Vittoria sofferta

E sono due, o meglio, e sono tre! L’Inter ha conquistato la terza vittoria consecutiva tra Champions League e campionato. Dopo i trionfi contro Tottenham e Sampdoria, arrivati in pieno recupero, questa sera i nerazzurri hanno ottenuto la vittoria con una rete arrivata nell’ultimo quarto d’ora di match.

Una partita difficile, giocata contro una bella Fiorentina, arrivata a Milano a giocare a viso aperto. Inter a sprazzi, con la squadra di Spalletti in difficoltà dall’inizio del secondo tempo, dove la Fiorentina, oltre al momentaneo pareggio, ha avuto grandi occasioni per portarsi in vantaggio. L’Inter ha retto l’urto viola e ha trovato il gol della vittoria su una bella giocata di D’Ambrosio. Tre punti che portano i nerazzurri al terzo posto in classifica provvisorio a quota 10 punti. Sabato sera arriva a Milano il Cagliari: obiettivo un’altra vittoria e altri tre punti.