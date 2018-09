Serie A, Inter-Cagliari 2-0: Lautaro e Politano, prima volta a ‘San Siro’!

Serie A, terza vittoria consecutiva in campionato per l’Inter, superato 2-0 il Cagliari, prime reti in nerazzurro per Lautaro Martinez e Politano.

Serie A, e sono tre! L’Inter di Luciano Spalletti ha sconfitto 2-0 il Cagliari, ottenendo la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo Sampdoria e Fiorentina, al ‘Giuseppe Meazza’ i nerazzurri hanno superato il Cagliari grazie alle reti di Lautaro Martinez e Matteo Politano.

Il vantaggio dell’Inter è arrivato al 12°, con un perfetto colpo di testa di Lautaro su cross dalla sinistra di Dalbert. Nella ripresa, gli ospiti hanno trovato il pareggio con Dessena, ma la rete è stata annullata per un fallo del giocatore rossoblu. Rete annullata con l’utilizzo del Var. Al 90°, è arrivato il sigillo di Politano, con un bel tiro di sinistro sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con la sfera che sbatte sul palo e finisce la sua corsa in fondo alla rete.

Prime volte

Per Lautaro Martinez e Matteo Politano sono arrivate le prime reti ufficiali con la maglia dell’Inter. La prima volta a ‘San Siro’, per la terza vittoria consecutiva in campionato.

Ora testa alla Champions League, dove i nerazzurri affronteranno in trasferta il Psv. La squadra olandese guida l’Eredivisie con 21 punti, sette vittorie su sette incontri giocati per gli uomini di van Bommel.