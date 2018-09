Serie A, Inter-Cagliari 1-0 a fine primo tempo: che esordio per Lautaro!

Serie A, Inter in vantaggio a fine primo tempo, decide al momento la prima rete ufficiale di Lautaro Martinez

Serie A, al termine della prima frazione di gara, l’Inter è in vantaggio 1-0 contro il Cagliari. I nerazzurri sono avanti grazie alla prima rete ufficiale di Lautaro Martinez. Un perfetto colpo di testa su cross dalla sinistra di Dalbert al 12°.

Esordio perfetto per l’attaccante argentino, alla prima da titolare a ‘San Siro’. Un match in cui il tecnico Luciano Spalletti ha fatto un turnover importante, in vista del match di Champions League contro il Psv. In questo momento, i nerazzurri salgono a quota 13 punti.