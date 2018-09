Serie A, il Sassuolo supera 3-1 l’Empoli: secondo posto in classifica

Serie A, continua a sognare il Sassuolo, che batte l’Empoli e sale al secondo posto in classifica

La quinta giornata di serie A si è aperta con l’anticipo giocato questa sera tra Sassuolo e Empoli. Al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, la squadra di De Zerbi vince in rimonta, dopo essere stata sotto di una rete.

Vantaggio dell’Empoli al 1° con Caputo, pareggio del Sassuolo al 13° con Boateng. Il primo tempo termina 1-1. Nella ripresa, gli emiliani passano in vantaggio al 57° con Ferrari e trovano la terza rete all’85° con Di Francesco. L’Empoli è rimasto in dieci uomini dal 71° per l’espulsione di Zajc per doppia ammonizione. Con questa vittoria, la terza su cinque match, il Sassuolo si porta momentaneamente al secondo posto in classifica con 10 punti. L’Empoli resta fermo a quota 4, con tre sconfitte subite nelle ultime quattro partite disputate.