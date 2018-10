Serie A, il calciatore ritorna in Italia: trovato l’accordo

La Serie A riaccoglie il centrocampista

Il Genoa sta per riabbracciare il centrocampista portoghese Miguel Veloso.Il calciatore si era svincolato dal club ligure precisamente il 30 giugno 2018 ma da alcune settimane è tornato ad allenarsi e Pegli. Il mediano è stato visionato dallo staff rossoblù che ne ha consigliato subito l’ingaggio alla società.

Secondo Il Secolo XIX, Miguel Veloso firmerà un contratto annuale e l’annuncio ufficiale arriverà al termine della sfida in casa contro il Parma. In questa maniera potrà raggiungere il massimo della forma nel periodo in cui avranno spazio le nazionali. Per il lusitano si tratta della terza esperienza al Genoa e si rivelerà un innesto importante per Davide Ballardini. Il tecnico, infatti, ha avuto un reparto in emergenza a causa dell’infortunio del brasiliano Sandro.