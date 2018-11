Serie A: gli arbitri dell’undicesima giornata. Pessima notizia per l’Inter

La lista degli arbitri

Sono stati appena resi noti i nominativi che dirigeranno l’undicesima giornata del campionato di Serie A Tim.Il turno inizierà con l’anticipo del giorno 2 tra Napoli ed Empoli. Questo l’intero elenco con i rispettivi addetti var ed assistenti:

BOLOGNA – ATALANTA h. 18.00

LA PENNA

PRENNA – TEGONI

IV: PILLITTERI

VAR: CHIFFI

AVAR: MONDIN

CHIEVO – SASSUOLO

AURELIANO

ROCCA – IMPERIALE

IV: BARONI

VAR: DOVERI

AVAR: DE MEO

FIORENTINA – ROMA Sabato 03\11 h. 18.00

BANTI

BINDONI – MELI

IV: CALVARESE

VAR: ORSATO

AVAR: SCHENONE

INTER – GENOA Sabato 03\11 h. 15.00

VALERI

PRETI – CECCONI

IV: SERRA

VAR: ABISSO

AVAR: GIALLATINI

JUVENTUS – CAGLIARI Sabato 03\11 h. 20.30

MARIANI

FIORITO – GALETTO

IV: MARINELLI

VAR: MASSA

AVAR: POSADO

LAZIO – SPAL h. 12.30

GUIDA

PASSERI – FIORE

IV: PICCININI

VAR: GHERSINI

AVAR: LONGO

NAPOLI – EMPOLI Venerdì 02\11 h. 20.30

PAIRETTO

RANGHETTI – GORI

IV: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LIBERTI

PARMA – FROSINONE

MANGANIELLO

LO CICERO – VALERIANI

IV: PISCOPO

VAR: MARESCA

AVAR: TASSO

SAMPDORIA – TORINO

ROCCHI

DEL GIOVANE – VIVENZI

IV: SACCHI

VAR: IRRATI

AVAR: VUOTO

UDINESE – MILAN h. 20.30

DI BELLO

MARRAZZO – BOTTEGONI

IV: GIACOMELLI

VAR: FABBRI

AVAR: TOLFO

Per quanto riguarda Inter Genoa, il nome di Valeri per i nerazzurri riporta sempre a ricordi particolari.perchè proprio in un 5-4 del 2012 vennero concessi ben tre rigori ai liguri.