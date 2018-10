Serie A, colpo di scena: salta clamorosamente un’altra panchina

Serie A due esoneri nella stessa giornata

Il Genoa esonera a sorpresa il tecnico Davide Ballardini. Fatale la sconfitta di domenica contro il Parma in casa. Al suo posto è stato richiamato Ivan Juric, esonerato da Preziosi lo scorso anno dopo il derby contro la Sampdoria.

Ballardini lascia la squadra nella parte sinistra della classifica. ” Il Grifone” affronterà la Juventus al rientro dalla sosta. Esame già estremamente complicato per il tecnico croato. La società ligure ha pensato di accelerare la scelta dell’addio per garantire al nuovo allenatore più tempo per lavorare con la rosa. Rispetto allo scorso anno ritrova un squadra più competitiva con il ritorno di Domenico Criscito ed il capocannoniere della Serie A Piatek.

Questa mattina era stato ufficializzato l’esonero di Lorenzo D’Anna dal Chievo Verona. Al suo posto è stato scelto Gianpiero Ventura. Serie A sempre aperta ai colpi di scena.