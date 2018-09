Serie A, clamoroso a San Siro: una magia di Di Marco batte l’Inter

Inter Parma: decide un gol dell’ex

Brutta sconfitta per l’Inter a San Siro contro la matricola Parma. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, è stato un gol di Federico Di Marco a regalare la vittoria agli emiliani. Un eurogol del terzino proprio ex Inter che infila la palla nel sette e batte Samir Handanovic.

Ad inizio ripresa è entrato anche Mauro Icardi per Keita Balde senza però dare alcun contributo. I nerazzurri protestano per un rigore non dato dopo un fallo di mano dell’autore del gol del vantaggio. Risultato che non fa morale in vista della Champions ma soprattutto non inverte il trend negativo a San Siro. Gli uomini di Spalletti non sono più capaci di vincere tra le mura amiche..