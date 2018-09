Serie A, altro passo falso del Milan: solo 1-1 a Empoli

Serie A, terzo pareggio consecutivo per il Milan, fermato a Empoli dai padroni di casa, finisce 1-1 l’ultimo match della sesta giornata

Serie A, il Milan non sa più vincere. Nel posticipo della sesta giornata di campionato, la squadra di Gattuso non è andata oltre l’1-1 esterno contro l’Empoli. Come nel match giocato contro l’Atalanta, i rossoneri sono passati in vantaggio, ma non sono riusciti a portare a casa la vittoria.

Il Milan è passato in vantaggio al 10° con un’autorete di Capezzi su tiro di Biglia. Nella ripresa, al 71° è arrivato il pareggio dei padroni di casa, con un calcio di rigore realizzato da Caputo. Un punto che porta i rossoneri a quota 6 punti, mentre l’Empoli sale a 5 punti. La squadra di Gattuso deve ancora recuperare il match contro il Genoa, incontro della prima giornata, non disputato per la tragedia del ponte di Genova.