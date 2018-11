Serie A, Roma – Inter: out anche Dzeko e El Sharaawy

Out anche Dzeko e El Shaarawy per il match di domenica. Tanta attesa per la trasferta che vedrà tornare Luciano Spalletti all’Olimpico, ma questa volta da ex. Una partita che non si prospetta tra le più facili per l’Inter, che non deve abbassare la guardia nonostante le notizie che giungono da Roma, secondo le quali saranno tanti i giallorossi a non prendere parte alla sfida.

Tra i grandi assenti del match erano già stati censiti De Rossi, Pastore, Perotti e Pellegrini. Out ora anche Dzeko, L’attaccante bosniaco ha accusato un problema muscolare alla coscia durante un allenamento, ed è ora alle prese con un fastidio al flessore. Costretto ieri in Tribuna durante il match con il Real Madrid, non sarà a disposizione del tecnico di Francesco neanche domenica contro i neroazzurri.

Fuori anche El Shaarawy

Anche El Shaarawy out. L’italiano ieri sera era partito titolare contro i Blancos, ma ha lasciato il campo zoppicando intorno al 20′ del primo tempo per un problema al flessore destro. Come scrive la Gazzetta dello Sport, oggi saranno fatti i dovuti esami e accertamenti, ma è certo che contro l’Inter le scelte per completare la formazione saranno obbligate. Di Francesco chiamerà Schik al centro dell’attacco insieme a Under e Florenzi, con Santon in difesa.