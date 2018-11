La clamorosa notizia sulla presunta positività di Sergio Ramos ha visto la secca replica del Real Madrid, ecco la nota ufficiale

Sergio Ramos non avrebbe passato il test antidoping fatto dopo la finale di Champions League contro la Juventus nel 2017. Secondo quanto è contenuto nelle carte di Football Leaks, ottenute dal settimanale tedesco Der Spiegel, lo storico capitano del Real Madrid avrebbe usato una sostanza proibita. Notizia data in esclusiva da L’Espresso per l’Italia.

Davanti a questa clamorosa notizia che ha fatto il giro del mondo in poco tempo, la società spagnola ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito.

Il comunicato ufficiale

La Uefa avrebbe subito accettato la versione del Real Madrid, non portando avanti il caso di Sergio Ramos. Un errore del medico madrileno, che avrebbe segnato sulla scheda il nome di un medicinale al posto di un altro. In questo caso, Sergio Ramos avrebbe usato il Desametasone, che può essere usato dagli atleti. Il medico del club spagnolo avrebbe segnato il nome di un altro medicinale, il Celestone Chronodose, simile a quello usato dal capitano delle merengues. Una svista che non ha portato deliberatamente a violare il regolamento.

“In relazione alle informazioni pubblicate da Der Spiegel riferendosi al nostro capitano Sergio Ramos, il club afferma quanto segue: 1°Sergio Ramos non ha mai violato i regolamenti antidoping. 2° La UEFA ha richiesto informazioni tempestive e ha archiviato immediatamente la questione, come di consueto in questi casi, previa verifica da parte degli stessi esperti dell’Agenzia mondiale antidoping, dell’AMA e della stessa UEFA. 3° Per quanto riguarda il resto del contenuto della suddetta pubblicazione, il club non si pronuncia prima delle prove”, questo il comunicato del club spagnolo. Una risposta secca e precisa da parte del Real Madrid.

(fonti: realmadrid.com, espresso.repubblica.it)