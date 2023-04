Ultim’ora Inter: mano pesante del giudice sportivo. Fioccano squalifiche

di Diego De Cicco, pubblicato il: 06/04/2023

Ultim’ora Inter– arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo l’incandescente finale di Juventus-Inter.

Il Giudice sportivo, come riporta il sito della Lega, a seguito del rapporto dei collaboratori della Procura Federale ha appurato che i tifosi della Juventus ospitati in “tribuna sud” alzavano cori “beceri e insultanti con grida di discriminazione razziale nei confronti di Romalu Lukaku”. Gli stessi collaboratori federali dichiaravano che tali gravi manifestazioni, udibili da tutti, provenivano dalla maggioranza dei 5.034 spettatori occupanti il settore. Per tale ragione il Giudice ha comminato la chiusura della tribuna sud, ovvero il primo anello della curva, per una gara. La Juventus è stata punita anche per la somma di 4000 euro a causa di oggetti lanciati sul campo.

Per quanto riguarda i giocatori saranno tre le giornate di squalifica per Juan Cuadrado con multa di 10.000 euro. Il giocatore, si legge, già ammonito a fine gara dopo un diverbio con un giocatore avversario lo starttonava cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto.

Una giornata di squalifica e 10.000 euro di multa per Samir Handanovic. la motivazione è che al termine della gara, a seguito di un diverbio con un avversario (Cuadrado) lo strattovava vistosamente cingendogli le amni al collo.

Ultim’ora Inter, una giornata di squalifica a Lukaku e Handanovic, tre a Cuadrado. Chiusa la curva sud dello Stadium.

Arriva anche la squalifica per Romelu Lukaku dovuta alla doppia ammonizione rimediata in campo. La prima per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e la seconda per “comportaemnto non regolamentare inc campo”.

Multa di 20.000 euro anche per Dario Baccin, dirigente dell’Inter “per aver, a fine gara, fatto ingresso sul campo raggiungendo il direttore di gara. All’arbitro ha rivolto ripetute espressioni “