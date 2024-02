Roma-Inter, Inzaghi per continuare a sognare lo scudetto: segui con noi la live testuale del match

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/02/2024

Roma-Inter, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. Tra poco meno di un’ora, andrà in scena il big match di giornata tra la squadra giallorossa e quella nerazzurra. Una partita in cui gli uomini di Inzaghi dovranno fare parecchia attenzione vista la nuova linfa ritrovata da quando De Rossi siede sulla panchina dei capitolini. Non solo. Attenzione anche alla bestia nera Paulo Dybala, spesso in gol contro l’Inter, e all’ex dal dente avvelenato Romelu Lukaku.

Servirà la migliore Inter possibile e la massima cura ad ogni particolare e ad ogni situazione di gioco. Intanto, di seguito, ecco le decisioni ufficiali dei due allenatori.

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Mancini, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, El Sharaawy; Lukaku.

All. Daniele De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dramian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.