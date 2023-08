Mercato Inter, ora tutto è chiaro, l’offerta per il difensore è già partita

di Redazione, pubblicato il: 17/08/2023

(Mercato Inter) La domanda era se il tesoretto non impiegato per Scamacca e Samardzic fosse destinato a qualche altro colpo di mercato o se la sua fosse destinato a ulteriore risparmio per il bilancio.

La risposta è arrivata. Lo riferiscono fonti tedesche e, da ultimo, anche Gianluca Marchetti su Sky Sport. L’Inter ha già presentato la propria offerta al Bayern per Pavard.

“L’Inter può permettersi di poter acquistare il difensore. Pavard è un obiettivo concreto. L’Inter già dalla scorsa sessione di mercato aveva cominciato a parlare col Bayern Monaco. I bavaresi non abbassano al momento le richieste. Offerti 25 milioni dall’Inter, ma non bastano. La richiesta del Bayern è molto più alta. L’Inter sta cercando di capire se questa offerta potrà essere modificabile. Ci sono altre squadre su di lui, come il Manchester United. Lui ha 27 anni, può agire anche da braccetto. L’Inter ha cominciato in maniera concreta ad approcciarsi al discorso difensori.”