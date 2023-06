(GdS) Mercato Inter, l’erede di Onana è un para rigori

di Redazione, pubblicato il: 28/06/2023

(Mercato Inter) Andre Onana, la sua probabile cessione allo United tiene banco in casa nerazzurra insieme a quella di Marcelo Brozovic. Piero Ausilio è in missione all’estero per chiudere il trasferimento del portiere camerunense ai Reds. 50 milioni più bonus la richiesta che venerdì prossimo verrà messa sul tavolo della dirigenza inglese. Con quella somma scatterà poi l’assalto a Frattesi e alla conferma di Lukaku.

Nel frattempo lo staff di mercato è obbligato a pensare anche alla porta nerazzurra ed al suo prossimo titolare. Nelle ultime ore la Gazzetta dello Sport ha individuato il profilo più accreditato. Si tratta di Anatoliy Trubin, estremo difensore dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina.

22 anni, un fisico imponente, quasi due metri di altezza, ed una esperienza internazionale già di ottimo livello. 17 presenze in Champions League, 8 in Europa League, due titoli ed una Supercoppa nel suo paese d’origine. Contratto in scadenza nel 2024 ma nessuna intenzione di rinnovare in attesa del gran salto in Europa.

“Trubin è balzato agli onori della cronaca durante l’ultima Europa League quando contro il Rennes ha garantito ai suoi compagni la qualificazione agli ottavi parando tre penalty ai francesi, scrivendosi le caratteristiche dei tiratori avversari sull’etichetta di una bottiglietta d’acqua che si era portato con sé tra i pali.”