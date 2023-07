Mercato Inter, la società ha idee chiare “avremo 6 centrocampisti”

di Redazione, pubblicato il: 06/07/2023

(Mercato Inter) Piero Ausilio è stato insolitamente loquace nelle interviste rilasciate dopo l’evento alla Triennale di Milano. “Quando partirà la stagione avremo sei centrocampisti. Con il mister e Marotta pensiamo che la rosa ideale per fare tutte le competizioni al meglio come abbiamo fatto quest’anno servono calciatori importanti. Serve che ci sia competitività tra di loro. La nostra idea è di avere una coppia per uolo dunque 20 giocatori di movimento e tre portieri. All’inizio del campionato saremo questi, al di là dei nomi.”