Mercato Inter, la risposta alla provocazione rossonera è micidiale (GdS)

di Redazione, pubblicato il: 23/06/2023

(Mercato Inter) Ieri la Gazzetta dello Sport aveva turbato la giornata di molti tifosi interisti con la notizia del tentativo di portare Lukaku al Milan. Oggi le parti si invertono, oggi sarebbe l’Inter a inserirsi prepotentemente in una trattativa che fino a poche ore fa sembrava in via di conclusione per lo staff di Milanello.

“Ieri il club nerazzurro ha mosso passi importanti verso Marcus Thuram, riaprendo un file che nessuno aveva mai davvero accantonato in viale della Liberazione, prendendosi un vantaggio sui rossoneri. Tutto questo proprio nel giorno in cui l’attaccante francese ha annunciato che la prossima stagione non giocherà nel Psg.”

Thuram dall’inverno è un obiettivo di Inter, Milan e tanti club che sapevano non avrebbe rinnovato con il Gladbach…L’Inter andò vicinissima a prenderlo già nell’estate 2021 e nel post-Mondiale ha cominciato a riattivare i rapporti. Nei giorni delle partite in Qatar ha parlato con Thuram e il suo agente, già a gennaio ha pensato di prenderlo. Niente, tutto rinviato all’estate, cioè a oggi. L’interesse dell’Inter in questi si è pian piano raffreddato, quello del Milan è esploso nel giorno del licenziamento di Paolo Maldini. … Poi, il colpo di scena. L’Inter, in reazione alle mosse del Milan su Frattesi e Lukaku, ha chiamato Thuram e ha rilanciato. Marcus ha preso 24 ore per pensarci e presto farà sapere a Milano e al mondo la sua decisione. Il Milan, grazie a Tonali, probabilmente può fare un’offerta superiore ma l’Inter è decisissima… e in questa storia c’è anche una terza concorrente: il Lipsia, che tratta Thuram da tempo e non ha mollato.