Mercato Inter, la profezia di Cassano, “colpo a sorpresa”

di Redazione, pubblicato il: 22/08/2023

(Mercato Inter) L’acquisto di Pavard sembra ormai cosa fatta a meno che il papà o qualche cugino del francese non metta i bastoni tra le ruote alla definizione della trattativa. 30 milioni più 2 di bonus l’importo concordato con il Bayern per il trasferimento. Si parla di visite mediche già da domani ma le sorprese nel mercato nerazzurro sono all’ordine del giorno. Quindi scongiuri a raffica e cautela più che necessaria.

Anche Bobo Vieri ed i suoi amici Cassano Ventola e Adani parlavano di questo nella consueta chiacchierata serale di ieri. La discussione verteva sull’opportunità di investire tutto il “tesoretto” disponibile su un difensore piuttosto che su una punta di livello europeo che potesse offrire più garanzie di Arnautovic.

E’ stato a questo punto che Antonio Cassano si è lanciato in una indiscrezione. “Voci di corridoio, loro (la dirigenza nerazzurra) stanno tentando ancora un colpo a sorpresa là davanti. Loro la pista Balogun non l’hanno abbandonata. E’ normale che se Zhang non mette mano al portafoglio non se ne fa di niente ma se Correa esce secondo me lo sforzo lo fanno”.