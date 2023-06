Mercato Inter, il Chelsea ci prova: scambio tra Lukaku e un titolarissimo

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 17/06/2023

Mercato Inter che è già entrato nel vivo. I nerazzurri sembrano determinati a riportare Romelu Lukaku a Milano a titolo definitivo, nonostante le difficoltà dell’affare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Chelsea ha rilanciato proponendo una contropartita interessante, ma l’Inter ha subito respinto l’offerta.

L’attaccante belga rappresenta ancora un peso significativo nel bilancio del club inglese, con un valore di circa 70 milioni di euro. Di conseguenza, il Chelsea continua a richiedere un’offerta importante e contropartite allettanti per privarsi del giocatore. Le discussioni con l’Inter, rappresentata da Ausilio, sono state ancora rinviate, e entrambi i club stanno studiando attentamente le mosse da compiere in questa partita di scacchi sul mercato.

Mercato Inter, scambio Barella-Lukaku? Le indiscrezioni

L’Inter sembra puntare solo a un prestito per Lukaku, tenendo conto delle volontà dell’attaccante. Tuttavia, il futuro del centrocampista Nicolò Barella a Milano non è certo, poiché il club deve prima cedere giocatori per finanziare l’acquisto. Se dovesse arrivare un’offerta superiore ai 70 milioni di euro, la società nerazzurra difficilmente la rifiuterebbe. Il Chelsea ha proposto uno scambio diretto tra Lukaku e Barella, ma l’Inter è disposta a cedere l’ex giocatore del Cagliari solo in cambio di un’offerta in contanti.

Ottenere un guadagno dalla cessione di Barella consentirebbe all’Inter di reinvestire immediatamente su giocatori come Frattesi, rinforzando ulteriormente il reparto offensivo, dove c’è la necessità di sostituire partenti come Dzeko (vicino al Fenerbahçe), Correa (in cerca di una sistemazione) e lo stesso Lukaku (ancora di proprietà del Chelsea). Inoltre, per quanto riguarda l’attacco, un altro nome che attira l’attenzione è Lukebakio dell’Hertha Berlino, la cui scadenza di contratto è prevista per l’anno prossimo. Per quanto riguarda la difesa, il nome di Koulibaly del Napoli rimane aperto nelle trattative con il Chelsea, ma si sta avvicinando sempre di più anche Bisseck, che sembra essere vicino alla firma con l’Inter.