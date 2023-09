Mercato Inter, cade anche l’ultimo muro, Onana chi?

di Redazione, pubblicato il: 05/09/2023

(Mercato Inter) Massimo Marianella è giornalista equilibrato e mai sopra le righe. Nel suo ultimo intervento su Sky Sport ha parlato a lungo dell’ultimo mercato nerazzurro. Il suo giudizio è molto positivo su tutte le operazioni ma una in particolare ha sorpreso, quello che ha portato Sommer all’Inter, andando in netta controtendenza rispetto a quasi tutti gli altri addetti ai lavori.

“Ci guadagna dal cambio Sommer-Onana, ma questa è una mia idea personale, e non solo per i +54 milioni in tasca: ci guadagna anche senza discorso economico”.