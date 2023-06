Mercato Inter, blitz del Torino, ribaltone Bellanova

di Redazione, pubblicato il: 19/06/2023

(Mercato Inter) Novità in arrivo da Sky Sport in tema di mercato nerazzurro. Fino a poche ore fa si parlava di trattativa tranquilla con il Cagliari per Bellanova malgrado il mancato riscatto. I due club stavano cercando la soluzione economica più conveniente per entrambi per chiudere l’affare. Secondo gli uomini mercato di Sky si è messo di mezzo il Torino, presentandosi in Sardegna con un’offerta di 7 milioni di euro (la cifra prevista per il riscatto da parte dell’Inter) più due di bonus. Un blitz che può risultare decisivo e mettere il club nerazzurro in un angolo a meno di un rilancio.