Mercato Inter, attaccanti cercasi: tre giovani talenti nel mirino di Marotta e Ausilio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/11/2023

Mercato Inter, tre giovani talenti nel mirino di Marotta e Ausilio. In casa nerazzurra, dopo la grande e importantissima vittoria ottenuta in casa dell’Atalanta, si pensa già ai prossimi impegni. Prima della sosta per le nazionali, che anticiperà lo scontro diretto al vertice contro la Juventus, i nerazzurri se la dovranno vedere contro il Salisburgo in Champions League – con la possibilità di ottenere la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo – e contro il Frosinone.

Insomma, tanti impegni per gli uomini di Inzaghi che dovranno essere preparati in maniera certosina. Intanto, in viale della Liberazione, non si pensa solo al campo, ma anche al futuro della rosa nerazzurra. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei reparti più “corti” sembra essere quello dell’attacco. Rimangono intoccabili Lautaro e Thuram, ma per quanto riguarda i ricambi, non sembra esserci molta affidabilità.

Per questo, Marotta e Ausilio, hanno messo nel mirino tre giovani attaccanti. Il primo è Karim Konatè che proprio mercoledì sfiderà i nerazzurri in Champions. Mentre, per quanto riguarda il ruolo di seconda punta, la dirigenza interista tiene d’occhio l’attaccante del Lecce, Krstovic, e quello del PSV Eindoven, Santi Gimenez, autore di una grande stagione sia in Olanda che in Europa.