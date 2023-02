Marotta-Inter, parla l’a.d. nerazzurro: altra bordata del dirigente a Skriniar

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/02/2023

Marotta-Inter, l’amministratore delegato nerazzurro manda una bordata a Skriniar. In questi ultimi giorni, si è tanto parlato del mancato rinnovo di Skriniar con la società nerazzurra. Infatti, il difensore slovacco, ha deciso di non condividere il progetto nerazzurro per le prossime stagioni e di legarsi al Paris Saint-Germain. Proprio per questa decisione, la società ha deciso di togliere la fascia da capitano all’ancora difensore nerazzurro che, dopo Handanovic, l’ha indossata.

Lo stesso Beppe Marotta, alla presentazione del libro ‘Società sportiva 2030’, come riportato attraverso il proprio profilo Twitter dal giornalista, Pasquale Guarro, si è espresso così in merito a questo provvedimento. Ecco le sue parole: “Dentro la fascia di capitano ci sono dei valori che devono essere recepiti dal potenziale indossatore. Se non sono recepiti non si può ambire alla fascia. Valori come senso di appartenenza e amore verso il club”