di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/11/2023

Juventus-Inter, Allegri rischia di dover rinunciare ad un big. Ancora una partita prima della sosta per le nazionali. La squadra nerazzurra, prima di vedere la diaspora dei propri giocatori, se la dovrà vedere nello scontro di campionato complicatissimo contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Una sfida difficile, perchè la squadra ciociara – vera e propria sorpresa della Serie A – ha dimostrato in campo di non regalare nulla a nessuno e di avere delle ottime individualità.

Vincere sarebbe molto importante, per arrivare, poi, nel migliore dei modi al big match contro la Juventus che ci sarà dopo la sosta. Una partita importante, dal momento che si sfideranno le prime due squadre della classifica, oltre al ricco significato che nasconde dietro la partita. Intanto, da Torino, arrivano brutte notizie per il tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, l’allenatore juventino potrebbe rinunciare per la sfida del 26 novembre al suo capitano Danilo. Il difensore brasiliano, infortunatosi lo scorso 13 ottobre, non ha ancora recuperato e il ritorno in campo non sembra imminente. Da Vinovo, infatti, non vogliono rischiare di perderlo per tutto il 2023 e dover rinunciare a lui, anche se la partita è ovviamente molto importante. Vedremo cosa succederà. Di sicuro il clima attorno alla sfida si sta iniziando a scaldare.