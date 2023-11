Inzaghi-Inter, il tecnico premia la squadra dopo gli ottavi raggiunti: ecco cosa è successo dopo il Salisburgo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/11/2023

Inzaghi-Inter, il tecnico premia la squadra dopo il Salisburgo. Una vittoria importante che ha permesso agli uomini di Simone Inzaghi di raggiungere con due turni di anticipo gli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Adesso, i nerazzurri, dovranno sfidare il Benfica prima e la Real Sociedad in casa poi, per provare ad agguantare anche il primo posto nel girone.

Intanto, dopo questi altri tre punti conquistati, lo stesso Simone Inzaghi ha deciso di premiare Lautaro e compagni per il grande risultato ottenuto. Infatti, l’allenatore interista, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, ha concesso ai suoi ragazzi un giorno di riposo per poter recuperare al meglio le forze. Al ritorno ad Appiano Gentile, i giocatori e il tecnico lavoreranno per preparare la complicatissima sfida contro una delle sorprese della nostra Serie A come il Frosinone.

La squadra di Di Francesco, infatti, avrà la settimana intera per preparare la sfida. Una squadra fatta di giovani dal grande talento, capaci di mettere in difficoltà qualunque difesa grazie alla loro spensieratezza in campo. Bisognerà recuperare al meglio, per dare il 100% prima della pausa per le nazionali. Vincere aiuterebbe ad arrivare al meglio alle difficili sfide di campionato che ci saranno al ritorno dalla sosta in cui i nerazzurri sfideranno Juventus, Napoli e Lazio in trasferta.