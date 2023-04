Intrigo tra Napoli e Inter, tutto da decidere

di Redazione, pubblicato il: 26/04/2023

Inter Lazio andrà in scena domenica alle 12,30. Il calendario parla di Napoli Salernitana come anticipo del sabato alle ore 15 ma i partenopei non ci stanno.

La squadra di De Laurentiis potrebbe festeggiare lo scudetto già domenica prossima in caso di vittoria e di sconfitta dei ragazzi di Sarri al Meazza. A Napoli si sogna la festa in campo, possibile solo se i due match si giocheranno in contemporanea e proprio per questo la società campana ha chiesto lo spostamento.

La decisione spetta alla Lega che, per bocca del Presidente Casini ha reso noto di essere in contatto con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. “Se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita Napoli-Salernitana la Lega Serie A si adeguerà”.