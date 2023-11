Inter, vicino il rinnovo di un big: ecco le cifre e la durata del contratto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/11/2023

Inter, vicino il rinnovo di un big. In casa nerazzurra, è tempo di concentrarsi sul campo. Infatti, dopo le belle vittorie ottenute contro Atalanta e Salisburgo rispettivamente in campionato e Champions League, adesso bisogna concentrarsi assolutamente sulla sfida complicatissima contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, vera e propria sorpresa del campionato, prima della sosta per le nazionali.

Dopo questa, un tour de force che prevede trasferte contro Juventus, Napoli e Lazio. Insomma, Simone Inzaghi spera di poter contare su tutti gli effettivi per poter conquistare i tre punti. Intanto, in viale della Liberazione, la dirigenza interista lavora tantissimo anche in ottica rinnovi di contratto. Infatti, Marotta e Ausilio, vorrebbero blindare tutti i big della rosa da cui hanno ottenuto grande disponibilità a rimanere.

Tra questi, anche Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro classe 1997 – che peraltro oggi compie gli anni – secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, dovrebbe rinnovare a breve il proprio rapporto con il club in cui è cresciuto. L’attuale contratto prevede una fine per il 30 giugno 2026, mentre il nuovo accordo sarebbe allungato di due stagioni.

Non solo, ma anche l’ingaggio verrà aumentato. Infatti, attualmente, Dimarco percepisce circa 1,5 milioni di euro a stagione. La dirigenza vorrebbe trovare una quadra per il doppio di quanto percepito.