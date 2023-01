Inter, verso la Supercoppa! Gesto importante di Zhang: novità su Brozovic

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 15/01/2023

Inter pronta ad affrontare il Milan in Supercoppa italiana. Dopo la vittoria importante di ieri sera contro il Verona per 1 a 0, i nerazzurri sono concentrati sul Derby che varrà un titolo, il primo della stagione. Interisti pronti a dare il meglio di loro per portare a casa una coppa importante contro i cugini rossoneri, quasi una rivincita per lo scudetto perso lo scorso anno.

Inzaghi che punta a trionfare ancora in Supercoppa, lui che regna in questa competizione avendola vinta sia con la Lazio che con l’Inter lo scorso anno. Intanto dalle ultime notizie arrivano novità importanti su Zhang e su Brozovic.

Inter, Zhang parte con la squadra: come sta Brozovic

Come riportato da TMW.com arrivano novità importanti da Pinetina. La squadra si è allenata questa mattina e partirà da Milano alle ore 15:00 con Steven Zhang che viaggerà con loro. Il presidente dunque sceglie di partire con la squadra per mostrare tutta la vicinanza in vista della finale contro il Milan. Novità arrivano anche dagli acciaccati. Da Dumfries a Lukaku passando soprattutto per Brozovic.

Il croato infatti così come i suoi compagni, si è allenato a parte. Non sono al meglio e stanno svolgendo un programma a parte per provare a recuperare in tempi record in vista della sfida contro i rossoneri. Intanto la vittoria di ieri (qui le pagelle di Inter-Verona). ha galvanizzato la squadra che dopo il pareggio di Monza aveva perso un po’ di sicurezze. Ci arriva male il Milan dopo il pareggio per 2-2 contro il Lecce.