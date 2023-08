Inter, Tuchel blocca Pavard: il tecnico parla della trattativa per il francese

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/08/2023

Inter, Tuchel continua a bloccare Pavard a Monaco. La trattativa del momento, in casa nerazzurra, è sicuramente quella riguardante il difensore francese del Bayern Monaco, Benjamin Pavard. Il giocatore è in scadenza con la società bavarese nel 2024 e con i nerazzurri è stato trovato un accordo per circa 30 milioni di euro più bonus.

Di fatto, allora, cosa blocca il passaggio di Pavard in nerazzurro? Il volere del tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel. Il tecnico, infatti, ha intenzione di tenere il giocatore in rosa, nonostante la volontà differente. Ma, nel caso in cui dovesse lasciarlo partire, vuole che prima venga trovato un sostituto che possa essere all’altezza. E proprio oggi, prima della partita contro l’Augsburg, lo stesso tecnico ha confermando questa versione bloccando, di fatto, il trasferimento.

Ecco le parole di Tuchel: “Ha qualche problema quindi non è con la rosa, capiamo che Benji voglia andare all’Inter ma per completare un trasferimento non c’è solo una strada da considerare. Dobbiamo trovare un sostituto altrimenti non accadrà”.

I nerazzurri attenderanno fino a domani o al massimo martedì. Dopodichè, abbondoneranno la pista per concentrarsi su altri eventuali obiettivi in difesa, con il nome di Perr Schuurs in cima alla lista – anche se si sa che trattare con Urbano Cairo non è mai affatto semplice.