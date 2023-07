Inter, Thuram si presenta: le prime parole ufficiali da calciatore nerazzurro

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 01/07/2023

L’Inter ha dato il via alla nuova stagione 2023-2024 con l’obiettivo di rafforzarsi e diventare ancora più competitiva. Il primo colpo di mercato ufficiale è Marcus Thuram, attaccante francese classe ’97, proveniente dal Borussia Monchengladbach.

Thuram ha firmato un contratto fino al 2028, con un ingaggio annuo di 6,5 milioni netti. Sarà lui il primo rinforzo della nuova stagione di Inzaghi all’Inter.

Inter, Thuram si presenta: le prime parole del calciatore

In un’intervista a Inter TV, il giocatore ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura e ha parlato dei suoi sentimenti verso l’Inter e la Serie A. Ha menzionato il suo legame con l’Italia, essendo nato qui, e l’importanza dell’esempio di suo padre, il leggendario calciatore Lilian Thuram. Marcus si aspetta di segnare molti gol e di vincere con la maglia nerazzurra. Da bambino, ammirava Ronaldo e ora è emozionato all’idea di giocare nello stesso stadio e indossare la maglia dell’Inter come lui. Non vede l’ora di giocare davanti ai nuovi tifosi e li invita ad aspettarlo perché sta arrivando. La sua avventura con l’Inter è pronta a cominciare.

“Sono davvero molto contento di essere qui, oggi è un giorno fantastico. Guardavo la Serie A quando ero piccolo e ammiravo tanti campioni. Venire in Serie A è come tornare a casa”. Ha poi aggiunto: “Spero di segnare molti gol con questa maglia e di ottenere grandi successi”. Infine un pensiero sul fenomeno e sulla nuova stagione: “Quando ero piccolo Ronaldo era uno dei miei idoli. È un sogno indossare la sua maglia e giocare nello stesso stadio. Non vedo l’ora di sentire l’emozione che proverò quando sarò allo stadio con tutti i tifosi”.